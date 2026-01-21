茨城・水戸市のアパートでネイリストの女性が殺害された事件で、警察は女性と過去に交際関係にあった28歳の男を逮捕しました。大内拓実容疑者（28）は2025年の大晦日、水戸市加倉井町のアパートに住むネイリストの小松本遥さん（31）の首を刃物で突き刺すなどして殺害した疑いがもたれています。警察は現場周辺の防犯カメラや被害者の携帯電話の解析などから小松本さんと交際関係にあった大内容疑者の関与が強まったとして21日逮捕