大分市にある商業施設の催事会場で去年12月31日、海鮮煮物を購入して食べた男女40人が、下痢や発熱などの食中毒症状を訴えていたことがわかりました。 【写真を見る】商業施設の催事会場で集団食中毒大晦日に海鮮煮物を販売、男女40人が下痢や発熱大分 大分市保健所によりますと、去年の大晦日に大分市のトキハわさだタウンの催事会場で販売されていた貝やタコ、イカの煮物を食べた10代から70代までの男女40人が下痢や腹痛、