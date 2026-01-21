米国野球殿堂は２０日（日本時間２１日）、今年の殿堂入り選手を発表し、メッツなどで活躍したカルロス・ベルトラン氏と、ブレーブスなどでメジャー通算４３４本塁打を放った外野手で、楽天でもプレーしたアンドリュー・ジョーンズ氏が選出された。３３３票（得票率７８・４％）を獲得し、資格９年目で必要な７５％以上を上回った。ジョーンズ氏は殿堂入り発表をＭＬＢネットワークの中継にリモート出演。「まず母、家族、子ど