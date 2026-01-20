大岩剛監督が率いるU-23日本代表は現地１月20日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの準決勝で韓国と対戦。１−０で勝ち切り、決勝進出を果たした。36分に先制。右CKの流れから、永野修都のヘディングシュートのこぼれ球を小泉佳絃がゴールに押し込む。後半、相手に押し込まれる時間もあったが、組織的な守備で最後まで１点のリードを守り切り、日韓戦を制した。 連覇を目ざす若き日本代表が、難敵を下し