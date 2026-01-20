「日本強すぎ」「よく勝ち切った」韓国下し決勝進出！ 死力を尽くした若き日本代表の戦いぶりをファン称賛「次も勝って優勝だ！」【U-23アジア杯】
大岩剛監督が率いるU-23日本代表は現地１月20日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの準決勝で韓国と対戦。１−０で勝ち切り、決勝進出を果たした。
36分に先制。右CKの流れから、永野修都のヘディングシュートのこぼれ球を小泉佳絃がゴールに押し込む。後半、相手に押し込まれる時間もあったが、組織的な守備で最後まで１点のリードを守り切り、日韓戦を制した。
連覇を目ざす若き日本代表が、難敵を下して大会連覇に王手。試合後、SNS上ではファンからも「日本決勝進出おめでとう！」「韓国に勝った！」「日本強すぎ」「苦しい試合だった。よく勝ち切った」「なんとか勝った」「U-23韓国にU-21の日本が勝ったのは大きい」「次も勝って優勝だ！」といった称賛の声が上がった。
決勝は現地24日に開催。この後に別会場で行なわれる準決勝、ベトナム対中国の勝者と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】韓国戦で先制弾！ 味方のシュートのこぼれ球に小泉佳絃がしっかりと詰める
