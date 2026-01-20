【キーウ共同】国際原子力機関（IAEA）のグロッシ事務局長は20日、ロシア軍による19日夜から20日未明にかけてのウクライナ各地への攻撃で、同国北部のチョルノービリ（チェルノブイリ）原発の外部電源が失われたと明らかにした。同原発は以前にも攻撃で外部電源を失ったことがあり、非常用電源で対応するとみられる。グロッシ氏は、他の原発への送電線も影響を受けたとしており、「原子力の安全への影響を注視している」と述べ