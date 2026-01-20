菓匠三全は、「萩の調」を期間限定で販売している。オリジナルのチョコカスタードクリームをショコラ風味のカステラ生地で包んだ「萩の月」の姉妹品。2011年から生産・販売を休止していたが、復活を望む声が上がったため、2021年から冬季限定で販売を再開している。価格は6個入りが2,251円（税込）。ジェイアール名古屋タカシマヤで開催中の「2026 アムール・デュ・ショコラ」で先行販売を1月16日から2月14日まで実施している。JR