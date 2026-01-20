菓匠三全は、「萩の調」を期間限定で販売している。

オリジナルのチョコカスタードクリームをショコラ風味のカステラ生地で包んだ「萩の月」の姉妹品。2011年から生産・販売を休止していたが、復活を望む声が上がったため、2021年から冬季限定で販売を再開している。価格は6個入りが2,251円（税込）。

ジェイアール名古屋タカシマヤで開催中の「2026 アムール・デュ・ショコラ」で先行販売を1月16日から2月14日まで実施している。JR仙台駅3階 みどりの窓口前で1月23日から2月1日まで、エスパル仙台東館2F 伊達のこみち前で2月6日から15日まで期間限定店舗を設置している。

KASHO SANZEN JR東京駅構内1階 グランスタ東京店・JR品川駅 エキュート品川店・羽田空港 第2ターミナル2階 SMILE TOKYO前で1月21日から3月31日まで、KASHO SANZEN 大丸東京店・阪神梅田店で1月21日から3月14日まで販売する。仙台エリアの菓匠三全 広瀬通り大町本店・卸町本店・エスパル店・三越店・藤崎店では1月29日から14日まで販売する。

オンラインでは、「萩の調」6個入りを2,250円（税込）で1月21日午前10時から販売する。