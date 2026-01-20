一大センセーションを巻き起こした官能映画「ナインハーフ」などで知られ、かつて「セクシーな男」の代名詞だったイケメン俳優ミッキー・ローク（73）。その後ボクサーに転身し、日本でも、「猫パンチKO」で大変話題になった。俳優業とボクサー業を行き来しながらキャリアを築いていたが、近年は収入が激減しているうえ、家賃の滞納により立ち退きを迫られるなど窮地に陥っている。◆ケツに銃を突っ込んで引き金を引く方がマシ