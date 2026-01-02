米俳優のミッキー・ロークが、ロサンゼルスにある3ベッドルームのスペイン風バンガローから立ち退きを迫られている。新たに起こされた訴訟によれば、同人は家賃の支払いが約6万ドル滞っているという。【画像】極悪ポルノ男優「まるで別人」、車いす姿で出廷2008年の映画『レスラー』で、落ち目のプロレスラー、ランディ ”ザ・ラム”・ロビンソンを演じ、ゴールデングローブ賞を受賞したロークは、賃貸契約に基づく未払い分として5