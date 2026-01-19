札幌・白石警察署は2026年1月19日、不同意わいせつの疑いで、札幌市白石区に住むパート従業員の男（72）を逮捕しました。男は1月18日午後4時ごろ、白石区内にある店舗の駐車場で、10歳未満の女の子に対し、わいせつな行為をした疑いが持たれています。男と女の子は親族ではないものの面識があり、車の中では2人きりだったということです。事件直後、女の子の保護者が交番を訪れ「娘がわいせつ被害にあった」と相談したことで