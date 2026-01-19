歌舞俳優の中村鶴松こと清水大希容疑者（30）が東京都台東区の飲食店のドアを壊したとして、建造物損壊の疑いで現行犯逮捕されたことが19日、分かった。逮捕容疑は18日未明、飲食店の出入り口のドアを蹴り壊した疑い。鶴松容疑者は当時酒に酔っていたといい、「覚えていない」と否認している。所属事務所は本紙取材に「事実確認を進めています」としている。18日に「新春浅草歌舞伎」（東京・浅草公会堂）の当日休演が発表さ