クラランスから、美容液発想で美しさを引き出す新作ファンデーションが登場します。2026年3月6日(金)発売の『ダブルセーラムファンデーション』は、メイクアップとスキンケアを同時に叶える新しいベースメイク体験を提案。40年以上進化を続けるクラランスのサイエンスが導くのは、ハリと艶に満ちた洗練肌。毎日のメイク時間を、肌と向き合う贅沢なひとときへと変えてくれます♡ ダブルで叶える艶と