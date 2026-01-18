Snow Man Snow Manが1月18日に京セラドーム大阪で行われたドームツアー最終公演内で、YouTube生配信「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON -大阪公演- ちょっとだけ生配信」を実施した。【動画】「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON -大阪公演- ちょっとだけ生配信」YouTube生配信開始とともにライブのダブルアンコールで登場したSnow Manは、新曲『STARS』を2月2日0時に配信リリースすることを発表した。さらに同楽曲