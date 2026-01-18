【スナック千代子へいらっしゃい#132 ママは総指揮官】 あなたは子育てに自信がありますか？ 親になることは、喜びや期待と同時に不安がつきまとうもの。中学生までの子どもを育てる親210名を対象にしたアンケート調査（※）でも、子育てに「自信」はありますか？という質問に対し、63.8%の親が「ない」と回答。また、子育てに「辛さ」を感じたことがありますか？という質問には62.7%が「ある」と回答しています。2児の母でイラ