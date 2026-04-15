◆アジアチャンピオンズリーグ２（ＡＣＬ２）▽準決勝第２戦Ｇ大阪３―０バンコク・ユナイテッド（１５日、タイ・ラジャマンガラスタジアム）ホームでの第１戦（８日・パナスタ）で０―１と敗れたＧ大阪は、アウェーでの第２戦でバンコク・ユナイテッド（Ｕ、タイ）に３―０で快勝し、２戦合計３―１で決勝に進出した。Ｇ大阪は第１戦でのレッドカード退場により主将のＤＦ中谷進之介が不在。この日はＭＦ安部柊斗が主将を務