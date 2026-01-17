どんな時代でも金運に恵まれる人の特徴とはどんなもの？ 作家・作詞家の佳川奈未（よしかわ なみ）さんが解説します！ ◆【マンガ】元銀行員は見た！1000万円貯金がある人の共通点特徴1：『自分自身を愛し、認め、その価値をわかっている人』お金持ちになりたい！豊かさを叶えたい！という上で、まず、覚えておきたい大切なことは、「あなたの価値が換金される」ということです。人さまや社会に自分の価値を認めてもらい、なにかし