「右にも左にも傾かず、熟議を通して解を見いだしていく基本姿勢」そう語ったのは、立憲民主党の野田佳彦代表（68）。1月16日、公明党の斉藤鉄夫代表（73）とともに記者会見を開き、新党の名称を「中道改革連合」とすると発表した。政治部記者は言う。「2人は保守的な高市政権に対抗する“中道”勢力の結成をアピールし、衆院選の公約の目玉として“食料品の消費税率ゼロ”を掲げる方針です」新党は立憲民主党148人、公明党24人の