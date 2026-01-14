Á´¹ñ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï ¡É¥Î¥¤¥¿¥ß¥Ê¡É ¤Ë¤Æ1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¡£Âè2ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¤Ï¡¢1980Ç¯¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤Ë¤Æ¡Ø3Ç¯´ñÌÌÁÈ¡Ù¤È¤·¤ÆÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¿·Âô´ð±É¤Ë¤è¤ë¥®¥ã¥°Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¡£Ï¢ºÜ³«»Ï¸å¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¿Ê³Ø¤ËÈ¼¤¤¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¤È²þÂê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï»Â¿·¤Êºî