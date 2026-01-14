¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡ÙÂè2ÏÃ¡Ö¿·³Ø´ü¡¦É¬»¦⾃⼰¾Ò²ð¡×¡Ö¥ë¡¼¥ë¤Ê¤Àï¤¤ µéÍ§¶¦Æ®ÊÔ¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡õ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡ª
Á´¹ñ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï ¡É¥Î¥¤¥¿¥ß¥Ê¡É ¤Ë¤Æ1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¡£Âè2ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¤Ï¡¢1980Ç¯¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤Ë¤Æ¡Ø3Ç¯´ñÌÌÁÈ¡Ù¤È¤·¤ÆÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¿·Âô´ð±É¤Ë¤è¤ë¥®¥ã¥°Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¡£Ï¢ºÜ³«»Ï¸å¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¿Ê³Ø¤ËÈ¼¤¤¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¤È²þÂê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï»Â¿·¤ÊºîÉÊ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¡£¤µ¤é¤Ë1985Ç¯¤«¤é¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
Âè2ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡ãÂè2ÏÃ¡Ö¿·³Ø´ü¡¦É¬»¦⾃⼰¾Ò²ð¡×¡Ö¥ë¡¼¥ë¤Ê¤Àï¤¤ µéÍ§¶¦Æ®ÊÔ¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¡Ö¿·³Ø´ü¡¦É¬»¦⾃⼰¾Ò²ð¡×
⼀±þÃæ³Ø¤ÎÇúÈ¯¨¡¨¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â´¶È¤«¤é⼀½µ´Ö¡£⼊³Ø¤·¤¿⼀±þ⾼¹»¤Ë¤Ï²¿¤Î°ø²Ì¤«⼀±þÃæ³Ø½Ð⾝¼Ô¤¬½¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¿·¤·¤¤¸ÄÀÅª¤Ê¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥ÈÃ£¤â²Ã¤ï¤ë¤â¡¢¤½¤³¤ËÅÐ¹»½é⽇¤ËÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤ÆÁáµ¯¤¤ò¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎÎí¤Ï⾒Åö¤¿¤é¤º¡Ä¡Ä¡©
¡Ö¥ë¡¼¥ë¤Ê¤Àï¤¤ µéÍ§¶¦Æ®ÊÔ¡×
¤Ê¤ó¤È¤«¤«¤ó¤È¤«Í£¤ò¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤¤¤À¤·¤¿¿¿¼Â¡ª¡¡¤¿¤À¤·Àé³¨¤¿¤Á¤ä⼆³¬Æ¹¡¢¤½¤·¤ÆÅöÁ³ ¡É´ñ⾯ÁÈ¡É ¤âÆ±⾏¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ª¤Þ¤±¤Ä¤¡£⾏¤Àè¤Î¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¾ì¤Ç¡¢²¿¤ÎÎ®¤ì¤«µéÍ§¤¿¤Á¤ÏÍ£¤ò·ÊÉÊ¤Ë¤·¤¿¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¾¡Éé¤ò»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª¡©
¡ä¡ä¡äÂè2ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿11ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡Ë¿·Âô´ð±É¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦´ñÌÌÁÈ
