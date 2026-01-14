2026年春にSeason2が配信されるアニメ『ドロヘドロ』。Season2の制作を記念して、Season1の「リビングデッドデイ」回を含む、第1話から第4話を振り返る「祝・続編配信！『ドロヘドロ』 ”リビングデッドデイ編” 上映会」が決定した。＞＞＞場面カットやTシャツをチェック！（写真3点）2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。唯一無二の世界観かつ、ショッキングでカオスな内容から、国内外で熱狂的なファ