【ドロヘドロ】Season1 リビングデッドデイ編 上映会決定！ 声優陣によるトークも
2026年春にSeason2が配信されるアニメ『ドロヘドロ』。Season2の制作を記念して、Season1の「リビングデッドデイ」回を含む、第1話から第4話を振り返る「祝・続編配信！『ドロヘドロ』 ”リビングデッドデイ編” 上映会」が決定した。
＞＞＞場面カットやTシャツをチェック！（写真3点）
2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。唯一無二の世界観かつ、ショッキングでカオスな内容から、国内外で熱狂的なファンを獲得し長年愛され続けている。映像化不可能と謳われ続けていた本作は、2020年1月12日に奇跡のTVアニメ放送を果たし、ファンから続編を待望されていたなか、配信シリーズとして2026年春に全世界ほぼ同時配信が決定、歓喜の声が上がり話題となった。
2026年春からの続編配信開始を記念して、このたび、Season1のなかでも人気が高い「リビングデッドデイ」回を含む、第１話から第4話を振り返る「祝・続編配信！『ドロヘドロ』 ”リビングデッドデイ編” 上映会」が決定した。上映会では、出演声優によるトークも行われ、カイマン役の高木渉、ニカイドウ役の近藤玲奈、心役の細谷佳正、能井役の小林ゆうが登壇する。
「リビングデッドデイ」は、作中の人間が住む世界「ホール」で年に1度、墓場から死者がゾンビと なって甦り、生きている者たちに襲い掛かってくる日。次から次へと襲い掛かってくるゾンビたちを容赦なく切倒すファン垂涎のゾンビ回を、キャストと共に振り返り、続編配信に備えられる見逃せないイベントだ。
さらに上映会当日、「リビングデッドデイ」回の景品交換所に吊るされていた「KILL！ ZOMBIE 2001」Tシャツを参加者へプレゼント。作中の世界・ホールでの、年に一度のお祭りともいえる「リビングデッドデイ」に参加する気分で上映会を楽しめる。
続編を待ちきれないファンの皆様が『ドロヘドロ』の世界に浸れる本イベントに乞うご期待。
（C）2026 林田球・小学館／『ドロヘドロ Season2』製作委員会
