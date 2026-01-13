三代目 J SOUL BROTHERSが、“LDH PERFECT YEAR”となる2026年のロードマップをLDHのデジタルコミュニケーションサービス『CL』の特別番組内で発表した。 （関連：三代目 J SOUL BROTHERSが誓った“MATEと共にある未来”15年の歴史が結実した初のスタジアム公演） 三代目 J SOUL BROTHERSは、2025年11月10日に15周年を迎え、同年10月4日、5日には自身初の単独スタジアムライブを大阪 ヤンマースタ