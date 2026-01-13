アラバジエヴァ・マリエタ 駐日ブルガリア大使に直撃！「共生思想で国と国をつなぐ」
「ブルガリア人はとてもフレキシブルで、寛容な精神があります」─。こう話すのは駐日ブルガリア大使のアラバジエヴァ・マリエタ氏。人口650万人の同国は、日本では「ブルガリアヨーグルト」で広く一般国民に知られている。そのブルガリアと日本は、古来からの共生の思想など共通点が多くあると大使は指摘する。IT大国のブルガリアと日本は、今後戦略的パートナーシップを強化していく方向。そのブルガリアの魅力とは─。
ヨーロッパで最も古い町
─ ブルガリアといえば、われわれ日本人にはヨーグルトでも非常に馴染みが深い国です。日本でのヨーグルトの浸透は前回の1970年の万博がきっかけでしたね。
マリエタ はい。万博の3年後、1973年から明治がヨーグルトを発売し始めました。今回の大阪・関西万博でのパビリオン出展では、ブルガリアのモノではなく、あまり広く知られていないブルガリアのストーリーをメインに紹介しました。
例えば、9世紀に生まれたキリル文字は実はブルガリア発祥です。現在、東欧・中央アジアを中心に23カ国がキリル文字を使用しています。面白いことに、ブルガリアの歴史を遡ってみると、意外に日本の歴史と共通点が出てきます。
─ 例えばどういうところですか。
マリエタ 現在のブルガリアでは、トラキア文明（紀元前2千年～）からの古墳が残されています。ユネスコの世界文化遺産になっています。形は弥生、縄文時代の古墳に似ています。
日本で天皇を中心とした中央集権国家体制の確立をした聖徳太子も7世紀の人物ですが、ブルガリアが建国されたのも7世紀、681年でここも重なっています。
─ 面白い指摘ですね。
マリエタ ブルガリアは本当に歴史が長い国で、あまり知られていませんが、人が継続的に住み続けているヨーロッパで最も古い町はブルガリアの第二の都市プロブディフであり、8000年もの歴史があると言われています。
また、世界最古で最大級の金を加工した宝物が発見されたのはブルガリアの黒海に面した都市、ヴァルナです。ヴァルナ・ネクロポリス遺跡は先史時代の墓地で、その歴史は紀元前5千年半ばまで遡ります。
─ ブルガリアが現在まで1300年以上国として残ってきた強さはなんだと考えますか。
マリエタ ブルガリア人はとてもフレキシブルで、寛容な精神があります。昔から宗教はブルガリア正教ですが、イスラム教もユダヤ教も共存しています。首都・ソフィアのまちに行けば、中心にはモスクと教会とユダヤのシナゴーグが同じ場所に建っています。
─ 共存しているわけですね。日本には神道があり、その後、仏教が中国から伝わってきました。神道というのは、生きとし生けるすべてのものと、共に生きているという共生の思想があるので、仏教と神道は共生しました。
マリエタ ブルガリアは文明のクロスロードと言われています。ブルガリアの国は、アジア系の古代ブルガリア人、スラブ人とトラキア人の、3つの民族で建国されました。
ですから、ブルガリアの遺伝子には異なる民族の文化が混じっていて、そこがブルガリアの生命力の強さになっているのかもしれません。こうした共生の思想があるのも日本と似ていると思います。
今でもブルガリア人は、新しいものを受け入れて、融合させることが得意です。日本人もそれは得意なことだと思いますから、そこも似ていますね。
ブルガリアは小さい国ですから、今日のダイナミックに変化する世界と共生するためには、柔軟な思想や創造性がとても大事だと考えています。
ヨーロッパで最も古い町
─ ブルガリアといえば、われわれ日本人にはヨーグルトでも非常に馴染みが深い国です。日本でのヨーグルトの浸透は前回の1970年の万博がきっかけでしたね。
マリエタ はい。万博の3年後、1973年から明治がヨーグルトを発売し始めました。今回の大阪・関西万博でのパビリオン出展では、ブルガリアのモノではなく、あまり広く知られていないブルガリアのストーリーをメインに紹介しました。
例えば、9世紀に生まれたキリル文字は実はブルガリア発祥です。現在、東欧・中央アジアを中心に23カ国がキリル文字を使用しています。面白いことに、ブルガリアの歴史を遡ってみると、意外に日本の歴史と共通点が出てきます。
─ 例えばどういうところですか。
マリエタ 現在のブルガリアでは、トラキア文明（紀元前2千年～）からの古墳が残されています。ユネスコの世界文化遺産になっています。形は弥生、縄文時代の古墳に似ています。
日本で天皇を中心とした中央集権国家体制の確立をした聖徳太子も7世紀の人物ですが、ブルガリアが建国されたのも7世紀、681年でここも重なっています。
─ 面白い指摘ですね。
マリエタ ブルガリアは本当に歴史が長い国で、あまり知られていませんが、人が継続的に住み続けているヨーロッパで最も古い町はブルガリアの第二の都市プロブディフであり、8000年もの歴史があると言われています。
また、世界最古で最大級の金を加工した宝物が発見されたのはブルガリアの黒海に面した都市、ヴァルナです。ヴァルナ・ネクロポリス遺跡は先史時代の墓地で、その歴史は紀元前5千年半ばまで遡ります。
─ ブルガリアが現在まで1300年以上国として残ってきた強さはなんだと考えますか。
マリエタ ブルガリア人はとてもフレキシブルで、寛容な精神があります。昔から宗教はブルガリア正教ですが、イスラム教もユダヤ教も共存しています。首都・ソフィアのまちに行けば、中心にはモスクと教会とユダヤのシナゴーグが同じ場所に建っています。
─ 共存しているわけですね。日本には神道があり、その後、仏教が中国から伝わってきました。神道というのは、生きとし生けるすべてのものと、共に生きているという共生の思想があるので、仏教と神道は共生しました。
マリエタ ブルガリアは文明のクロスロードと言われています。ブルガリアの国は、アジア系の古代ブルガリア人、スラブ人とトラキア人の、3つの民族で建国されました。
ですから、ブルガリアの遺伝子には異なる民族の文化が混じっていて、そこがブルガリアの生命力の強さになっているのかもしれません。こうした共生の思想があるのも日本と似ていると思います。
今でもブルガリア人は、新しいものを受け入れて、融合させることが得意です。日本人もそれは得意なことだと思いますから、そこも似ていますね。
ブルガリアは小さい国ですから、今日のダイナミックに変化する世界と共生するためには、柔軟な思想や創造性がとても大事だと考えています。