ゆるいラフタッチが特徴の「ゆるゆるぽかぽか」シリーズに、コリラックマ・キイロイトリ・チャイロイコグマが仲間入り！リラックマ「ゆるゆるぽかぽか」テーマの新作アイテムをチェックしよう。☆ゆるゆるな表情がたまらない新テーマグッズをチェック！（写真18点）＞＞＞サンエックスの人気キャラクター『リラックマ』の新テーマ「ゆるゆるぽかぽか」シリーズのグッズが2026年2月ごろリリース決定！リラックマたちのゆる〜い表