【リラックマ】「ゆるゆるぽかぽか」シリーズにコリラックマ・キイロイトリ・チャイロイコグマ仲間入り♪
ゆるいラフタッチが特徴の「ゆるゆるぽかぽか」シリーズに、コリラックマ・キイロイトリ・チャイロイコグマが仲間入り！ リラックマ「ゆるゆるぽかぽか」テーマの新作アイテムをチェックしよう。
サンエックスの人気キャラクター『リラックマ』の新テーマ「ゆるゆるぽかぽか」シリーズのグッズが2026年2月ごろリリース決定！
リラックマたちのゆる〜い表情がたまらなくかわいいアイテムが多数ラインナップされています♪
ゆるいタッチとPOPな色合いが魅力の「ゆるゆるぽかぽか」シリーズでは、いつものんびりしてるリラックマたちがさらにゆるゆるに！
POPな配色が目を引く文房具や普段使いにぴったりな縫製品をはじめ、ゆる〜い表情に癒されるぬいぐるみなど、リラックマたちの魅力が満載。
注目は、ふんわりゆるゆるな表情に癒やされる「ぬいぐるみ巾着」、ぬいぐるみに鏡が付いた「ぬいぐるみミラー」。癒やされ顔の可愛いリラックマとコリラックマの2種がそれぞれラインナップされています！
そのほか、「ぶらさげマスコットバッジ」やトートバッグ、アクリルキーホルダーなどの雑貨類から、ステッカー、ボールペンといったステーショナリーも充実。
新学期に向けての準備や、進級や進学などの贈り物にもおすすめです♪
全国の販売店やネットショップにてお取り扱いされるので、探してみてね。
（C）2026 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
