春を迎える準備です。岡山市北区の後楽園でこの時期恒例の梅のせん定作業が始まりました。 【写真を見る】「美しくなった景色を楽しんで」後楽園で約100本の梅のせん定春を迎える準備【岡山】 小雨が降り、肌寒い朝となった岡山市中心部。後楽園では毎年、約100本ある梅のせん定作業を開花前に行っています。形を美しく整えるとともに風通しを良くして、病害虫の発生を抑えるのが目的です。 園によりますと梅は今週中に咲き始