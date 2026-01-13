起業家で経済エンターテイメント番組「REAL VALUE」CEOとして知られる溝口勇児氏（40）が12日夜、自身のX（旧ツイッター）を更新。登録者数150万人を誇るYouTube「令和の虎CHANNEL」を出入り禁止処分となった経営者でユーチューバーのトモハッピーこと齋藤友晴氏をめぐって、経緯を説明した元ホストの実業家、桑田龍征氏に対し、怒りをあらわにした。「令和の虎」に出演していたトモハッピーが無断で「REAL VALUE」に出演していた