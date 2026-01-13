日本在住のウクライナ人兄弟ユーチューバー、SAWAYAN（サワヤン）が13日までに公式YouTubeチャンネルを更新。コンビを解散し、別々で活動していくことを発表した。8日に更新された「【ご報告】サワヤン兄弟、別々で活動していくことになりました。」というタイトルの動画に、2人は並んで座って登場。まずサワが「ちょっと新年1発目の動画がちょっとこういうもので、もしかしたら皆さんびっくりするかもしれないですけども、この度