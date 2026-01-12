核開発問題など、長年対立を深めてきたイランの弱体化を図るアメリカ・トランプ大統領。ベネズエラに続き、イランに対しても軍事介入する可能性を改めて示しました。イランでは物価高騰や通貨急落を背景に反政府デモが広がっています。アメリカに拠点を置く人権団体によりますと、これまでにデモ参加者や治安部隊など540人以上が死亡し、拘束された人は1万人を超えているということです。アメリカのウォール・ストリート・ジャーナ