韓国の人気ユーチューバー、GAMST（カムスト）が熱愛中だ。彼女を公開した。同じくユーチューバーのGIRAEMIN（キレミン）だ。GAMSTは最近、自身のYouTubeチャンネルに「GAMST♥GIRAEMIN、僕たち付き合っています」というタイトルの動画を公開し、熱愛を発表した。【写真】GAMST、結婚3カ月前に婚約解消この動画には、GAMSTとGIRAEMINの出会いの回想からデートの姿まで、恋愛の様子が捉えられた。2人はカメラの前に並んで登場