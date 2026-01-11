ヤリスクロスとライズ、デザイン・ボディサイズ・燃費などはどう違う？コンパクトSUVの代表的な存在であるトヨタ「ヤリスクロス」と「ライズ」。本記事では、両車の歴史を紹介したうえで、デザイン・ボディサイズ・主要装備・安全装備・パワートレイン・燃費性能・グレード（価格）を比較していきます。どちらにするか迷っている人は、本記事を参考にしてみてください。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「安くて小さなSU