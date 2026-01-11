誇張、大げさ、フェイクニュースが蔓延する今だから、「ホンモノ」だけを全力紹介。各界第一人者が「2026年はお前に任せた！」と太鼓判を押す、次世代スターとは？「セクシー女優編」で選者になってもらったのは、2024年にデビューした金松季歩。アイドルとして活動し、グラビアでも高い評価を得た後、セクシー女優に転身した。現在、トップ女優の一角を占める彼女に、注目のブレイク女優を聞いた。「私が今いちばん注目してい