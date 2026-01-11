誇張、大げさ、フェイクニュースが蔓延する今だから、「ホンモノ」だけを全力紹介。各界第一人者が「2026年はお前に任せた！」と太鼓判を押す、次世代スターとは？ 「セクシー女優編」で選者になってもらったのは、2024年にデビューした金松季歩。アイドルとして活動し、グラビアでも高い評価を得た後、セクシー女優に転身した。現在、トップ女優の一角を占める彼女に、注目のブレイク女優を聞いた。

「私が今いちばん注目している新人女優は、三澄寧々ちゃんです。同じグラビアアイドル出身ということもあって、カメラの前での立ち姿や魅せ方がとても自然で、新人なのに完成度が高いと思います。華奢なこのカラダに!? ってびっくりしてしまうくらいの巨乳の持ち主で、しなやかでバランスの取れたスタイルは本当に魅力的です」

デビュー以来、着実にファンが増加中。金松いわく、三澄にはさらなる強みがあるという。

「スタイルに加え、そこに『かわいさ』と『きれいさ』が絶妙に共存しているのが、寧々ちゃんの持ち味だと思います！ 無邪気な表情から大人っぽい色気への切り替えも上手ですし、これからどんどん化けていく予感しかしません。女のコから見ても目を惹く美顔と美BODYを武器に、2026年の男性の心を掴む存在になると思います！」

みすみねね

グラビアアイドルとして活動後、2025年9月にAVデビュー。T160・B92（H）W56H86という絶品ボディの持ち主だ