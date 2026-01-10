サッカー日本代表FW上田綺世（27＝フェイエノールト）の妻でモデルの由布菜月（27）が10日、自身のインスタグラムを更新。第1子を妊娠したことを発表した。出産は春ごろになる予定。「この度第一子を授かりましたことをご報告させていただきます」と書き出し、上田とのツーショット写真などを公開。「今は体調も落ち着き安定期に入っている状態で、日々元気な胎動を感じることもでき、母子共に健康に過ごしています」とつづっ