岐阜県の大垣市民病院は、放射性物質を含む薬品を紛失したと発表しました。 【写真を見る】放射性物質を含む薬品｢酢酸ウラニル｣が入った瓶2本を紛失 国の許可のもと管理が必要な薬品 院内の捜索続ける 岐阜の大垣市民病院 大垣市民病院によりますと、おととい、薬品の管理担当者が診療検査科内にある薬品をチェックしていたところ、放射性物質を含む薬品「酢酸ウラニル」の入った瓶2本がなくなっているのに気づきました。 院内