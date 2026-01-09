グラマラスなボディで世の男性たちを魅了し、現代の“セックスシンボル”と呼ばれているシドニー・スウィーニー（28）。話題の主演作『Christy』で女性ボクサーを演じるために、約16キロ体重を増量して撮影にのぞみ、「まるで別人のよう」とその変貌ぶりが話題になっている。ストイックな役作りと高い演技力が評価されている一方で、映画は大コケし、一部から厳しい声も上がっている。◆カロリーを詰め込み「常に気分が悪かった