松嶋菜々子が敏腕国税調査官の主人公を演じるドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』。本作は、東京国税局・資料調査課（通称：コメ）のなかに新設されたドラマオリジナルの部署・複雑国税事案処理室（通称：ザッコク）の個性豊かなメンバーが、悪徳脱税者たちを一刀両断していく社会派痛快エンタメドラマだ。1月8日（木）に放送された第1話では、主人公たちに立ちはだかる悪徳脱税者として、メディアに引っ張りだこの