2025（令和７）年1月2日の新年一般参賀は、昨年以来顕著になる熱狂を帯びた「愛子さま人気」を改めて印象付ける幕開けとなった。昨年秋に成人式を終え、新年一般参賀に初めて出席した秋篠宮さまご夫妻の長男、悠仁さまは、同世代でもある天皇皇后両陛下の長女の愛子さまとご一緒に国民の前で並び立たれる初めての場となった。次世代の皇位継承者の華々しい一般参賀デビューを期待していた政界関係者もいたが、その答えはーー。鳴り