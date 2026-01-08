牛丼チェーン「松屋」が、1月6日から大人気漫画『ちいかわ』とのコラボレーションキャンペーンを開始。オリジナルグッズがもらえるコラボメニューを巡り、多くの批判が集まっている。

【写真】ちいかわファンが手に入れたい松屋とのコラボ品、2人で4食平らげた人も

過去に『ちいかわ』とコラボしたマクドナルドでは、グッズ欲しさで転売ヤーが発生。また大量廃棄が行われたことで、社会問題に発展した。

松屋は「必要に応じて対応を検討」

そのためコラボが発表された段階で「転売ヤーの餌食では？」など心配する声が上がっていただけに、「松屋」も公式サイトで事前に注意喚起。

「すき焼き鍋御膳は1日1人1食まで」「おこさまメニューは1人1日3食まで」「転売、再販売、営利目的でのご購入はお断りいたします」「食品の放置、破棄、常識の範囲を超える食べ残しはご遠慮ください」と記載していたにも関わらず、中にはルールを破るファンも。

「“1店舗につき1日1人1食まで”と解釈したファンが、店をハシゴして“旦那は3つ食べた”とXに投稿したところルール違反だと批判が殺到。該当の投稿はすでに削除されていますが、店舗を変えると店側も対策が難しいことから、さまざまな意見が飛び交っています」（ITライター）

また第一弾コラボメニューは提供に時間がかかる「すき焼き鍋膳」だったことで、一部店舗では行列が発生。中には1時間も待たされたケースもあったようで、公式Xのコメント欄には不満の声も散見された。

さらにフリマアプリでは、コラボメニューについてくるグッズの転売も相次いでいる。そこで「松屋」に、SNSなどで指摘されている問題点について聞いた。

「本キャンペーンにつきましては、“お1人さま●食まで”とのお願いを公式にご案内しております。一方で、複数店舗をまたいだご利用につきましては、現状すべてを把握・管理することが難しい面もございます。当社では、キャンペーンの趣旨をご理解いただけるよう、掲示やご案内を通じて注意喚起を行っております。引き続き、多くのお客さまに気持ちよくお楽しみいただけるよう、周知に努めてまいります」

転売が続出している現状については、

「キャンペーン開始前より、転売行為が発生する可能性については認識しており、ホームページや店頭でのご案内を通じて、注意喚起を行ってまいりました。本企画は、商品をお楽しみいただくことを目的としており、今後もその趣旨を大切にしながら、必要に応じて対応を検討してまいります」

コラボメニューの提供時間がかかることで一部店舗で行列が発生している件に関しては、



「コラボ商品につきましては、調理工程の都合上、通常メニューと比べてお時間をいただく場合がございます。そのため、時間帯や混雑状況によっては、お待たせしてしまうケースがございます。店舗・本部ともに、お客さまからのお声は随時共有しており、可能な限り対応を検討しております」

とのことだった。コラボキャンペーンは3月31日まで行われるが、『ちいかわ』ファン以外の利用客も多くいるだけに、対策を徹底してほしい。