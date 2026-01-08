株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田克）は2026年8月、大阪中之島美術館でフェルメールの代表作「真珠の耳飾りの少女」を目玉とする展覧会を開催することを決定。本作品は、世界一有名な“少女”として名高く、2012年から13年にかけて東京と神戸で約120万人が来場した「マウリッツハイス美術館展」（朝日新聞社など主催）以来、14年ぶりの来日となる。本作品を所蔵するオランダ・ハーグにあるマウリッツハイス美術館は、