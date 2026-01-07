¾®³Ø´Û¸ø¼°ÄÌÈÎ¡ÖLIFETUNES MALL¡×¤Ë¤Æ¡¢¤¢¤À¤Á½¼²è¶È55¼þÇ¯µ­Ç°¥°¥Ã¥º¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤È¡Ö¤¢¤À¤Á½¼ºîÉÊ¤«¤ë¤¿¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ä¡ä¡ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥«¥ë¥¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë¸½ºß¡¢²è¶È55¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¢¤À¤Á½¼¤Îµ­Ç°¥°¥Ã¥º¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤À¤Á½¼²è¶È55¼þÇ¯µ­Ç° ¥Ñ¥ó¥Á¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤È¡Ö¤¢¤À¤Á½¼²è¶È55¼þÇ¯µ­Ç° ¤¢¤À¤Á½¼ºîÉÊ¤«¤ë¤¿¡×¤Î2¼ïÎà¡£¡Ö¤¢¤À¤Á½¼²è