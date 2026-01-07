¡Ú¤¢¤À¤Á½¼¡Û²è¶È55¼þÇ¯µÇ°¥°¥Ã¥º¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÈºîÉÊ¤«¤ë¤¿¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¾®³Ø´Û¸ø¼°ÄÌÈÎ¡ÖLIFETUNES MALL¡×¤Ë¤Æ¡¢¤¢¤À¤Á½¼²è¶È55¼þÇ¯µÇ°¥°¥Ã¥º¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤È¡Ö¤¢¤À¤Á½¼ºîÉÊ¤«¤ë¤¿¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ä¡ä¡ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥«¥ë¥¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë
¸½ºß¡¢²è¶È55¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¢¤À¤Á½¼¤ÎµÇ°¥°¥Ã¥º¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤À¤Á½¼²è¶È55¼þÇ¯µÇ° ¥Ñ¥ó¥Á¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤È¡Ö¤¢¤À¤Á½¼²è¶È55¼þÇ¯µÇ° ¤¢¤À¤Á½¼ºîÉÊ¤«¤ë¤¿¡×¤Î2¼ïÎà¡£
¡Ö¤¢¤À¤Á½¼²è¶È55¼þÇ¯µÇ° ¥Ñ¥ó¥Á¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤Ï¡¢¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿É½¾ð¤ä´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£
¡Ø¥¿¥Ã¥Á¡Ù¤ÎºîÃæ¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î»ô¤¤¸¤¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ñ¥ó¥Á¡£¥Ñ¥ó¥Á¤Ï¡¢¤¢¤À¤Á½¼ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î´¶¾ð¤Î¤½¤Ð¤ËÀÅ¤«¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿Â¸ºß¡£¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤µ¤º¤È¤â¡¢¤½¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿´¾ð¤ò±Ç¤·½Ð¤¹»Ñ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
»×¤ï¤ºÊú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ä¤µ¤·¤¤¼ê¿¨¤ê¤Ç¡¢¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦Ìþ¤·¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ö¤¢¤À¤Á½¼²è¶È55¼þÇ¯µÇ° ¤¢¤À¤Á½¼ºîÉÊ¤«¤ë¤¿¡×¤Ï¡¢ÎòÂåºîÉÊ¤Î¸¶ºî¥³¥Þ¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤«¤ë¤¿¡£
ÆÉ¤ß»¥¤Ë¥»¥ê¥Õ¤Î¿á¤½Ð¤·¡¢¼è¤ê»¥¤Ë¤½¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥³¥Þ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Í·¤Ó¤Ê¤¬¤é³ÆºîÉÊ¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤äºÆ²ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢ÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìËç¤Ï¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥«¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤â¤è¤·¡£
¥³¥Þ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥¤¥É¥ëA¡Ù¡Ø¤¤¤Ä¤âÈþ¶õ¡Ù¡ØH2¡Ù¡ØKATSU¡ª¡Ù¡ØQ¤¢¤ó¤ÉA¡Ù¡Ø¥¯¥í¥¹¥²¡¼¥à¡Ù¡Ø¥¹¥í¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù¡Ø¥¿¥Ã¥Á¡Ù¡Ø¥Ê¥¤¥ó¡Ù¡ØÆú¿§¤È¤¦¤¬¤é¤·¡Ù¡ØÍÛ¤¢¤¿¤êÎÉ¹¥¡ª¡Ù¡ØMIX¡Ù¡Ø¤ß¤æ¤¡Ù¡Ø¥é¥Õ¡Ù¡Ê50²»½ç¡Ë¡£
55¼þÇ¯µÇ°¥í¥´¤Ë¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤â¤Ï¤ä¤¢¤À¤Á½¼ºîÉÊ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤«¤ë¤¿¡¢¤É¤Á¤é¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª¼ê¸µ¤Ø¡£
¡ÊC¡Ë¤¢¤À¤Á½¼¡¿¾®³Ø´Û
¡ä¡ä¡ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥«¥ë¥¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿3ÅÀ¡Ë
¸½ºß¡¢²è¶È55¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¢¤À¤Á½¼¤ÎµÇ°¥°¥Ã¥º¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤À¤Á½¼²è¶È55¼þÇ¯µÇ° ¥Ñ¥ó¥Á¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤È¡Ö¤¢¤À¤Á½¼²è¶È55¼þÇ¯µÇ° ¤¢¤À¤Á½¼ºîÉÊ¤«¤ë¤¿¡×¤Î2¼ïÎà¡£
¡Ø¥¿¥Ã¥Á¡Ù¤ÎºîÃæ¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î»ô¤¤¸¤¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ñ¥ó¥Á¡£¥Ñ¥ó¥Á¤Ï¡¢¤¢¤À¤Á½¼ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î´¶¾ð¤Î¤½¤Ð¤ËÀÅ¤«¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿Â¸ºß¡£¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤µ¤º¤È¤â¡¢¤½¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿´¾ð¤ò±Ç¤·½Ð¤¹»Ñ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
»×¤ï¤ºÊú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ä¤µ¤·¤¤¼ê¿¨¤ê¤Ç¡¢¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦Ìþ¤·¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ö¤¢¤À¤Á½¼²è¶È55¼þÇ¯µÇ° ¤¢¤À¤Á½¼ºîÉÊ¤«¤ë¤¿¡×¤Ï¡¢ÎòÂåºîÉÊ¤Î¸¶ºî¥³¥Þ¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤«¤ë¤¿¡£
ÆÉ¤ß»¥¤Ë¥»¥ê¥Õ¤Î¿á¤½Ð¤·¡¢¼è¤ê»¥¤Ë¤½¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥³¥Þ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Í·¤Ó¤Ê¤¬¤é³ÆºîÉÊ¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤äºÆ²ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢ÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìËç¤Ï¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥«¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤â¤è¤·¡£
¥³¥Þ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥¤¥É¥ëA¡Ù¡Ø¤¤¤Ä¤âÈþ¶õ¡Ù¡ØH2¡Ù¡ØKATSU¡ª¡Ù¡ØQ¤¢¤ó¤ÉA¡Ù¡Ø¥¯¥í¥¹¥²¡¼¥à¡Ù¡Ø¥¹¥í¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù¡Ø¥¿¥Ã¥Á¡Ù¡Ø¥Ê¥¤¥ó¡Ù¡ØÆú¿§¤È¤¦¤¬¤é¤·¡Ù¡ØÍÛ¤¢¤¿¤êÎÉ¹¥¡ª¡Ù¡ØMIX¡Ù¡Ø¤ß¤æ¤¡Ù¡Ø¥é¥Õ¡Ù¡Ê50²»½ç¡Ë¡£
55¼þÇ¯µÇ°¥í¥´¤Ë¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤â¤Ï¤ä¤¢¤À¤Á½¼ºîÉÊ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤«¤ë¤¿¡¢¤É¤Á¤é¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª¼ê¸µ¤Ø¡£
¡ÊC¡Ë¤¢¤À¤Á½¼¡¿¾®³Ø´Û