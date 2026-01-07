1月6日放送の日本テレビ系『上田と女がDEEPに吠える夜』に、杉浦太陽が出演。中学3年生の長男が家出をした際のエピソードを語った。【関連】第5子誕生の杉浦太陽、“6人目はあり？”質問に正直回答「とりあえずもう今の段階では…」番組で、他の出演者から“子供の位置情報を確認する”という話題が出た流れで、杉浦は、「僕、長男とつながってますよ、位置情報」「長男中3なんですけども、思春期で、親子ゲンカとかしたりするんで