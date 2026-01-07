杉浦太陽、中3長男が親子ゲンカで家出し辻希美も大焦り「友達も全員使って探しに…」

1月6日放送の日本テレビ系『上田と女がDEEPに吠える夜』に、杉浦太陽が出演。中学3年生の長男が家出をした際のエピソードを語った。

番組で、他の出演者から“子供の位置情報を確認する”という話題が出た流れで、杉浦は、「僕、長男とつながってますよ、位置情報」「長男中3なんですけども、思春期で、親子ゲンカとかしたりするんですよ。そしたら、位置情報を切られて、家出したりするんですよ」と明かした。

続けて、「そしたら、もう、うちの妻（辻希美）が心配で心配で、家族総出で探しに行って、見つからないから、妻が（長男の）友達に電話して、『今どこにいるか探して』って友達も全員使って探しに行く」と説明。

これに“かえってうっとうしく思われないか”と声があがるも、杉浦は、「探したら探したで『探してくれてありがとう』って言うんですよ。自分で、かっこつけて、イキって出ていっちゃったから、戻れなくなっちゃって、公園の茂みに1人でずっとこう…（膝を抱えていた）」「俺が見つけて、そしたら、『帰りたかった。ごめん』って言って」などと話していた。