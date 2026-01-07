高級「生」食パン専門店『乃が美』より、『ウルトラマン』とのコラボレーション商品として、2025年に期間限定で発売し好評だった「ウルトラ・リッチハニーパン」および「ウルトラ・リッチキャラメルパン」が、2026年1月10日（土）から1月31日（土）までの期間限定で、同時復活発売される。＞＞＞期間限定復活する2種のコラボパンをチェック！（写真2点）2025年の発売時に好評を得て、販売終了後も「もう一度食べたい」「あのウルト