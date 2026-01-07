【ウルトラマン】好評コラボレーション、乃が美のパンが期間限定で復活！
高級「生」食パン専門店『乃が美』より、『ウルトラマン』とのコラボレーション商品として、2025年に期間限定で発売し好評だった「ウルトラ・リッチハニーパン」および「ウルトラ・リッチキャラメルパン」が、2026年1月10日（土）から1月31日（土）までの期間限定で、同時復活発売される。
＞＞＞期間限定復活する2種のコラボパンをチェック！（写真2点）
2025年の発売時に好評を得て、販売終了後も「もう一度食べたい」「あのウルトラ級の贅沢な味わいを再び楽しみたい」といった声が多かった。こうした反響を受け、かつて第1弾・第2弾として展開した2商品が、今回同時に復活販売することが決定した。
「ウルトラ・リッチハニーパン」は、耳までやわらかく、ほんのり甘みのある乃が美の看板商品「創業乃が美」をベースに、バター3倍・はちみつ3倍・練乳2倍というウルトラ級の贅沢配合を実現。とろけるような甘さと奥深いコク、耳までやわらかな食感は、発売当初から多くのファンを魅了した。
「ウルトラ・リッチキャラメルパン」は、乃が美の看板商品「創業乃が美」をベースに、キャラメルチョコを通常比1.5倍と贅沢に練り込み、丁寧に焼き上げた。口に入れた瞬間のとろけるような甘さと、芳醇なキャラメルの香りは、まさにウルトラ級の満足感だ。
両商品ともに、「ウルトラマンシリーズ」に登場するキャラクターをデザインしたウルトラマンオリジナルチャーム（全5種・ランダム）が1個プレゼントされる。
それぞれのチャームは連結できる仕様となっており、コレクションとして楽しめるほか、バッグや小物に付けておしゃれのアクセントとしても使える。
個性豊かなキャラクターデザインが魅力のオリジナルチャームを、ぜひこの機会にお手元でお楽しみを。
チャームのデザインは、第1弾・第2弾でそれぞれ異なる（各全5種・ランダム）。種類は選べないが、ウルトラマンオリジナルチャーム全5種が揃う、コンプリートセットが第1弾、第2弾ともに用意されている。
また、「ウルトラ・リッチハニーパン」「ウルトラ・リッチキャラメルパン」それぞれ1個につき、オリジナルデザインの専用紙袋が1枚付属する。
復活を待っていた方も、前回購入できなかった方も、この機会をお見逃しなく。
