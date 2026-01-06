くまモンに届いた年賀状が今日（6日）披露されました。ただ近年の “年賀状離れ”の影響は、人気者も例外ではないようです。 【写真を見る】くまモンに届いた色とりどりの年賀状馬に乗ったくまモンも 今年の干支の「午」にちなんで、馬にまたがるくまモンや、大阪・関西万博のキャラクター、ミャクミャクと一緒に描かれたくまモンなどの年賀状。 また、英語で書かれているのは、台湾など海外から届いた便りです。 沢山