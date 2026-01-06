くまモンに届いた年賀状が今日（6日）披露されました。ただ近年の “年賀状離れ”の影響は、人気者も例外ではないようです。

【写真を見る】くまモンに届いた色とりどりの年賀状 馬に乗ったくまモンも

今年の干支の「午」にちなんで、馬にまたがるくまモンや、大阪・関西万博のキャラクター、ミャクミャクと一緒に描かれたくまモンなどの年賀状。

また、英語で書かれているのは、台湾など海外から届いた便りです。

沢山の便りにくまモンも嬉しそう。

昨日（5日）までに届いた年賀状は3783通。ただ、これでも去年と比べると800枚以上少ないということです。

県の担当者は「SNSの台頭による年賀状離れに加え、年賀はがきの値上げが影響しているのでは」と推測します。

一方で、くまモンの公式Xのアカウントには、新年の投稿に普段より200件ほど多い500件を超えるコメントが寄せられたということです。

くまモン「今年もたくさんの年賀状をありがとうだモン。みんなと力を合わせて全部がウマくいく1年にしていくモン。ホップ、ステップ、ジャンピングマ～」