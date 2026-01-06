愛知県の宝くじ売り場で販売された、2024年「年末ジャンボ宝くじ」の1等7億円の当せんくじ。換金されないまま“時効”が迫っていましたが、当せん者が名乗り出たことがわかりました。 愛知県一宮市の宝くじ売り場「一宮テラスウォークチャンスセンター」では、2024年に販売した「年末ジャンボ宝くじ」で1等7億円に当せんしたくじが換金されず、売り場には当せん者を探すポスターが貼られていました。